«La gente me ha pedido que regrese a ciertos lugares en la televisión y esas cosas. Me divierto haciendo eventos independientes. Cuando WWE me contactó, les dije: ‘Escuchen, la única forma en que regreso es si lucho contra The Rock en WrestleMania’. Me dijeron: ‘Tenemos este plan para ti, queremos que luches con The Miz’. Les dije: ‘The Miz está bien y todo, pero tengo que luchar contra The Rock. Sin Rock, no voy’. ‘Rock está filmando una película’. ‘Muy mal, entonces no cuenten con Joey Janela’ (…)». Esto contaba recientemente Joey Janela.

► WWE y las promociones independientes

Él es uno de los luchadores independientes más populares y viaja continuamente por toda la escena, trabajando en GCW, DEFY o incluso compañías grandes como NPJW. Sin ir más lejos, en 2023 luchó en 38 promociones distintas. Promociones que a su vez se aprovechan de WWE. ¿De qué manera? Realizando eventos donde esta. Si esta va a Rosemont, Illinois, como en el reciente Survivor Series, no faltan las empresas independientes que celebren shows en la misma ciudad para intentar atraer a más fanáticos. Esto ocurre más habitualmente cuando WWE celebra todo un fin de semana, como en el caso de WrestleMania.

Joey Janela habla de ello en el podcast In The Weeds de Fighful.

«Estamos aprovechando su éxito. Ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Estamos aprovechándonos de ellos. Estamos atrayendo a los aficionados que podrían tener en sus eventos. Es su maldito fin de semana, estamos aprovechándonos. Es el fin de semana de WrestleMania. No es el fin de semana de IndieMania. Ellos pueden hacer lo que quieran.»

En realidad, si me permiten compartir mi opinión, la situación no estan negativa como el luchador parece indicar. A no ser que amenacen de alguna forma a los fans para que vayan a sus eventos… Pero ese no es el caso, así que estos van voluntariamente a los eventos independientes porque así lo desean.

*CHICAGO UPDATE* Just Signed: JOEY JANELA

vs

MYRON REED Plus:

War Dogs vs Macizos

Andrade El Idolo

Nick FN Gage

Maki Itoh

Gringo Loco

Blake Christian

MicroMan

Tankman

Bussy

+more Get Tix:https://t.co/tsqOpizbPs Watch LIVE on @FiteTV+

Jan 12 – 8PM

Thalia Hall pic.twitter.com/5HyBiR3hSy — GameChangerWrestling (@GCWrestling_) December 7, 2023