Madre de Jade Cargill perdió la batalla contra el cáncer

Jade Cargill firmó contrato con WWE, y aunque durante sus primeras semanas como Superestrella apareció en todas las marcas, teniendo careos con personalidades importantes de la compañía, la ex Campeona TBS continúa sin debutar en el ring y ha dejado de aparecer en las últimas semanas en la programación semanal, sin que todavía se conozca en qué marca va a ser asignada. De hecho, lo único que se ha conocido últimamente es que ha estado entrenando en el Performance Center, e incluso también compartió una sesión junto a la estrella de AEW, Ricky Starks. No obstante, no existe todavía un plan concreto para su debut en televisión.

► Jade Cargill ha estaado ausente por una buena razón

Además de su repentina desaparición de la televisión, Jade Cargill no ha estado muy activa en las redes sociales últimamente, lo que hizo que los fanáticos se preguntaran qué pasó. Ahora, el motivo parece haber sido revelado y es algo sumamente triste.

Jade Cargill recurrió a su cuenta de Instagram, donde anunció que su madre falleció este lunes después de una larga batalla contra el cáncer. Cargill subió una foto donde estaba tomando la mano de su madre en el hospital. En otra imagen, subió una foto antigua de su hoy difunta madre.

“Diste una buena pelea mamá. Pero Dios tiene planes más grandes para ti. Estoy tan orgulloso de ti. Nuestra última madre ❤️. Sé que la abuela y la bisabuela estaban allí esperando, eufóricas de traerte. Nunca es un adiós, es un hasta luego. TÚ me enseñaste eso.

Ayer mi madre perdió en la batalla contra el cáncer. Nunca cuestionaré lo que Dios tiene reservado para nosotros, estoy agradecida de que Dios nos haya dado una madre tan excepcional y amorosa… Nos vemos luego ❤️🙏🏾”.

Si bien ahora el tema de su posible debut pasa a un plano secundario, en este momento nos sumamos a las condolencias para la nueva Superestrella de WWE en este duro momento.