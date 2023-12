Joey Janela es uno de los luchadores independientes más exitosos y lo contactan de grandes compañías, como la WWE. El exAEW -se fue de esta empresa en 2022 cansado de luchar únicamente en Dark y Dark: Elevation- revela en In The Weeds que les propuso luchar con The Rock en WrestleMania 39 y que ellos lo querían con The Miz.

► WWE contactó a Joey Janela

«La gente me ha pedido que regrese a ciertos lugares en la televisión y esas cosas. Me divierto haciendo eventos independientes. Cuando WWE me contactó, les dije: ‘Escuchen, la única forma en que regreso es si lucho contra The Rock en WrestleMania’. Me dijeron: ‘Tenemos este plan para ti, queremos que luches con The Miz’. Les dije: ‘The Miz está bien y todo, pero tengo que luchar contra The Rock. Sin Rock, no voy’. ‘Rock está filmando una película’. ‘Muy mal, entonces no cuenten con Joey Janela’.

«Les propuse un ángulo, a WWE, para ser un paparazzi trastornado. The Rock está saliendo de una parrillada en Los Ángeles y ves instantáneas. Casi como la historia de DDP-Undertaker. Eventualmente, el paparazzi ataca a The Rock y es un gran misterio de ‘¿Quién lo hizo?’. Y luego resulta ser yo, y luchamos en WrestleMania en Hollywood. La revelación se hace con los policías mostrando una foto de la detención. ‘Tenemos la foto del paparazzi’, y soy yo, el luchador deshonrado de AEW, Joey Janela. También tenía que vencer a The Rock.

«Querían que luchara contra The Miz en Hollywood. Les dije que no. Rock o nada, eso fue lo que dije. Necesito entrar contra The Rock.»

A mediados de año, Joey Janela comenta esto sobre WWE:

«Tengo metas ahora mismo, y una de ellas es WWE. He hablado de esto con gente y tal, pero no ahora, ni pronto. Todavía tengo 33 años. Siempre he dicho en los últimos cinco años que me veo firmando con WWE cuando tenga 36. No sé por qué. ¿36? No sé, pero sigo teniendo metas en Japón. Tengo metas. Me estoy divirtiendo. No tengo que lidiar con politiquerías. No tengo que lidiar con gente que me critica por lo que digo en internet.

«Así que ya veremos, pero WWE siempre es la meta. Si WWE no es la meta para ti, y estás en el negocio de la lucha libre, no sé qué te pasa, porque el sueño es luchar en WrestleMania y debería ser el sueño para todo el mundo».