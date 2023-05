En los últimos años, Joey Janela ha sido una suerte de catalizador del absurdo tribalismo que por desgracia caracteriza a la comunidad luchística de internet. Odiado por quienes desdeñan la escena independiente, querido por quienes la valoran, curiosamente muchos de estos últimos le dieron la espalda cuando se desvinculó de AEW.

Janela quiso poner algunos puntos sobre las íes, con verdades dolorosas. Como que AEW Dark y Dark: Elevation nunca fueron un efectivo “territorio de desarrollo”, confesando haber perdido destreza por los breves combates que allí se programaban y apuntando a cierto conformismo entre quienes decidieron permanecer en la casa Élite.

Pero especialmente, tras la cómica sugerencia por parte de Janela y Brett Lauderdale, dueño de GCW, de que su promotora y WWE habían establecido un acuerdo de colaboración. Todo, tras una fotografía en la que Lauderdale aparecía junto a Stephanie McMahon. No resulta nada casual que desde entonces, la consideración hacia GCW haya caído, aunque se demostrara inexistente su alianza con McMahonlandia.

Si resulta difícil valorar declaraciones de MJF por darse casi todas dentro del personaje, Janela supone el polo opuesto: su persona es más personaje que cualquier “gimmick” que pueda portar dentro del “kayfabe”. Por ello, pediremos cautela a la hora de interpretar sus palabras bajo reciente entrevista con Haus of Wrestling, donde revela querer convertirse en Superestrella de WWE una vez sume 36 primaveras.

«Tengo metas ahora mismo, y una de ellas es WWE. He hablado de esto con gente y tal, pero no ahora, ni pronto. Todavía tengo 33 años. Siempre he dicho en los últimos cinco años que me veo firmando con WWE cuando tenga 36. No sé por qué. ¿36? No sé, pero sigo teniendo metas en Japón . Tengo metas. Me estoy divirtiendo. No tengo que lidiar con politiquerías. No tengo que lidiar con gente que me critica por lo que digo en internet.

