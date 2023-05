Mes y medio después se sigue hablando de la derrota de Cody Rhodes en WrestleMania 39, esa es una buena manera de medir su enorme impacto. Podría decirse que la mayoría de personas dentro de la lucha libre profesional que han compartido sus pensamientos están de acuerdo en que fue la decisión correcta de la WWE que cayera ante Roman Reigns por el Campeonato Universal Indiscutible WWE. Y, como explicaba recientemente a Jon Chuckery, Eric Bischoff también, aunque señala que todo dependerá del plan que tenga la compañía.

> Eric Bischoff y la derrota de Cody Rhodes

“Creo que es absolutamente la decisión correcta. Tener a Cody persiguiendo ese título, sí. Si, colores fluorescentes gigantes en ese ‘si’, fuegos artificiales o cualquier otra cosa que se te ocurra para llamar la atención sobre la palabra ‘si’ en este contexto; si tienen un plan. Mira lo que hicieron con la historia de The Bloodline. Esa fue una historia fenomenal desde el punto de vista del narrador. El desarrollo del personaje, el arte de cada uno de los personajes, las capas de la historia, el arco definido dentro de esa historia, todo fue tan bueno como cualquier cosa que hayas visto en la lucha libre profesional.

“Desde un punto de vista técnico. Me pareció asombroso, realmente asombroso. Ahora, si pueden, sin embargo, terminaron con esa historia increíble, seis meses, ocho meses previos a WrestleMania, cualquiera que sea el equipo, si pueden replicar algo cercano a ese nivel de éxito en los próximos 12 meses, esa es absolutamente la mejor decisión. Por otro lado, si no tienen una muy buena plan, entonces podría ser una oportunidad perdida, pero no lo sabremos hasta que lo sepamos“.

¿Estás de acuerdo con Eric Bischoff?