DEFY Vertigo | Resultados e imágenes

Con Nick Wayne, Nick Gage, Joey Janela o El Phantasmo, repasamos todo sobre el reciente evento DEFY Vertigo, realizando el pasado sábado 13 de mayo en el Washington Hall en Seattle, Washington, por la compañía independiente DEFY Wrestling. A continuación, vemos tanto los resultados de los combates como muchas imágenes de todo lo ocurrido en el show de la promotora más reconocida del estado, donde también se encuentra la menos popular SOS Pro Wrestling. Como curiosidad, DEFY fue fundada por Matt Farmer en 2017 y, fuera de esta velada, ha contrado con luchadores y luchadoras de renombre como Davey Richards, Marina Shafir, Evil Uno, Action Andretti, El Hijo del Vikingo, Christopher Daniels, Homicide, KUSHIDA, Jon Moxley o Zack Sabre Jr..

