Los jueves, si bien todavía no son fin de semana para la mayoría de mortales, se antojan un buen día para disfrutar de Game Changer Wrestling. Y Zack Sabre Jr., aprovechando que en estas semanas NJPW estará ocupada con su Best of the Super Juniors, fue ayer cabeza de cartel del evento Fight Night: Brooklyn, tras participar en las últimas grabaciones de ROH.

El actual Campeón Mundial de Televisión NJPW no puso sobre la mesa su cetro, pero poco importó, pues enfrente tuvo a un siempre genial Tony Deppen. Un emparejamiento que se vendía solo, más allá de suponer el debut de ZSJ en GCW, sin necesidad de títulos ni historia previa, y que estuvo a la altura de las expectativas, demostrando ambos gladiadores que de llaveo saben bastante.

Pero finalmente, la maestría de ZSJ se impuso, consiguiendo la cuenta de tres mediante su O’Connor Roll, minutos antes de estar muy cerca de caer desmayado ante un Cross-Face Chickenwing de Deppen. Entre ovaciones, el público despidió a los contendientes, especialmente al perdedor, quien parece terminó lesionado, según ha mostrado en redes sociales.

► Thursday night’s alright for fighting

Con una defensa titular de Masha Slamovich y la ausencia de luchas extremas (la Comisión Atlética neoyorquina veta el uso de la sangre), GCW Fight Night: Brooklyn, que tuvo lugar desde el Roulette Intermedium de la ciudad que nunca duerme, dejó los siguientes resultados.

Jordan Oliver (c) derrotó a Cole Radrick para retener el Campeonato JCW. Radrick fue sustituto de John Wayne Murdoch, rival original de Oliver.

The SAT (Joel Maximo y Jose Maximo) derrotaron a Wasted Youth (Dyln McKay y Marcus Mathers).

Alex Coughlin derrotó a 1 Called Manders.

Sawyer Wreck derrotó a Rob Shit.

Charles Manson derrotó a Jimmy Lloyd.

Blake Christian derrotó a Joey Janela.

Se anunció que Matt Cardona tuvo que perderse el show por una emergencia familiar. Steph De Lander quiso celebrar las 37 primaveras del “Indy God”, pero Sawyer Wreck destrozó la tarta de cumpleaños en su cara.

Masha Slamovich (c) derrotó a Alec Price para retener el Campeonato Mundial GCW. Tras la lucha, Blake Christian hizo el amago de canjear su oportunidad por el oro conseguida en Spring Break 7.

Zack Sabre Jr. derrotó a Tony Deppen.