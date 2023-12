Trent Seven, exWWE -es recordado por sus éxitos con Tyler Bate, con quien fue Campeón de Parejas NXT UK, acaba de firmar un contrato con TNA. Pero tiene la intención de continuar luchando en otras promociones, dentro y fuera de Estados Unidos. De ambas cuestiones habla en Cultaholic.

«Hemos estado hablando durante algunas semanas, simplemente uniendo las piezas y asegurándonos de que todo saliera bien. Muchas veces en la industria del entretenimiento, se trata de estar en el lugar correcto en el momento correcto, haciendo lo correcto, luciendo de la manera correcta. Hay muchas cosas que deben enlazarse para que estas cosas sucedan. Eso fue lo que ocurrió.

«Fue el lugar adecuado, el momento adecuado, la decisión correcta, un millón y diez cosas evolucionando y continuamente evolucionando. Afortunadamente, pudimos ofrecer a los fanáticos una sorpresa verdaderamente profesional y emocionante. Me encanta cuando la lucha libre sucede así, como fan más que nada. Ser parte de una sorpresa realmente auténtica es maravilloso».

