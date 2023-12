La promo de CM Punk en el episodio de Monday Night Raw del pasado 27 de noviembre, dos días después de regresar a WWE en Survivor Series, fue una de las más debatidas y por ende criticadas de los últimos tiempos. No era para menos, pues Punk afirmó estar en «casa» otra vez.

Con todo, la anunciada presencia de Punk hizo que el show cosechara unas buenas cifras de audiencia. Y lo mismo sucedió con su tercera aparición, el pasado viernes en SmackDown, donde «The Second City Savior» hizo ya un mejor discurso, confirmando sus intenciones de participar en el Royal Rumble y estelarizar WrestleMania, aprovechando para mofarse de su comportamiento en AEW.

Según detalla Brandon Thurston, la promo de Punk fue el mejor cuarto de hora de SmackDown bajo la franja demográfica clave 18-49 (0.69 de rating), el segundo segmento más alto en total de espectadores (2.47 millones) y el mayor crecimiento entre cuartos de hora en ambos parámetros.

► Un «momentum» de obligado provecho

Al conocerse los datos, muchos se preguntan si actualmente, durante estos surrealistas días, CM Punk se encuentra en su pico de popularidad, por encima de aquel gran momento tras su victoria en Money in the Bank 2011 o de su regreso a la lucha libre en 2021 de la mano de AEW.

Lo cierto es que pueden apreciarse numerosos testimonios de seguidores (un servidor conoce casos cercanos) que habían dejado de ver WWE y ahora, sólo por Punk, se reenganchan al producto para comprobar si finalmente completa su arco y estelariza WrestleMania. Tal es la legión de seguidores que arrastra Punk que Survivor Series: WarGames 2023 tiene un «rating» de 8.42 en Cagematch.

Consideremos, no obstante, que la candencia de WWE juega aquí un importante papel. El gigante estadounidense llevaba décadas sin cosechar unas cifras de ventas de boletos y seguimiento tan elevadas, hasta el punto de afirmarse que en buena parte por este impulso, la lucha libre vuelve a vivir una Belle Èpoque.

Pero en cualquier caso, nadie demerita el poder mediático de Punk, y será difícil que WWE no lo exprima hasta sus últimas consecuencias. Técnicamente, Punk debe estelarizar WrestleMania en caso de salir ganador del Royal Rumble (partipación ya confirmada). Pero de ser Seth Rollins su rival, no supondría una culminación del todo satisfactoria, considerando que Roman Reigns constituye el verdadero «main event» de «The Showcase of the Inmortals» (en teoría junto a Cody Rhodes).