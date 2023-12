Tan solo unos días atrás, saliendo además en su defensa en medio del revuelto de su retorno, Mickie James se acordaba de su debut con CM Punk en la WWE: «Tengo una relación diferente con Punk porque lo conozco desde hace mucho tiempo. Lo conocí en Ring of Honor cuando estábamos juntos allí. Lo conocí cuando llegamos a TNA juntos al principio, y estábamos en The Gathering con Raven y todas esas cosas. Y luego, adelante, estábamos en OVW, y luego viene a OVW, y luego nuestros debuts en televisión. Debutamos juntos en Sunday Night Heat.»

Back when Mickie James and CM Punk teamed up! 😍 pic.twitter.com/pYJDqh2fkC — Melina Is The Queen 👑 (@SimplyMelinaFan) November 6, 2023

► Mickie James y CM Punk

Y así como ella lo mencionó en aquella entrevista, él hizo lo propio esta pasada noche durante su promo en WWE RAW. El Best in the World estaba recordando como precisamente el debut que tuvieron juntos fue en la misma arena del programa (Rocket Mortgage Fieldhouse en Cleveland, Ohio) cuando rememoró que lo hizo «con Mickie James de su brazo». Y ahora volvemos a la ahora luchadora de TNA pues mostró su alegría por mencionarla en redes sociales:

«Ese es mi hermano. Ese es mi amigo».

Lamentablemente, ambos veteranos nunca contaron una gran historia juntos en WWE. Sería interesante que tuvieran la oportunidad un día. Al final en 2005, terminaron su alianza sin más. Al final únicamente estuvieron juntos en una lucha en la que unieron fuerzas contra Layla y William Regal en el Monday Night Raw del 2 de febrero de 2009. El año pasado, la luchadora daba detalles del final de su alianza en WWE:

“Se suponía que debutaría antes y fue con CM Punk como su mánager el domingo [Night Heat]. Estaba tan devastada en ese momento cuando Hunter (Triple H) dijo: ‘Me gustan los dos. Simplemente no lo veo juntos’.

«Llenaron ese lugar con algunas repeticiones de algo más que sucedió en Raw con Rhyno o algo así. Estaba tan devastada en ese momento, pero luego dije: ‘¿Qué tan diferente sería mi carrera si mi introducción al Universo WWE fuera en Sunday Night Heat, como mánager de CM Punk?’.

«¿Hubiera sido genial? Probablemente, sí, pero no habría sido lo que Trish y yo teníamos, eso fue realmente especial y cambió el juego. Creo que realmente comenzó a ayudar a cambiar el guión para decir, bueno, bueno, las mujeres también pueden hacerlo. Fue una historia principal. Esa fue realmente una de las primeras que puedo recordar».