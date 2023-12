En pleno revuelo, Mickie James defiende a CM Punk

La inmensa mayoría de reacciones son positivas pero el revuelo en torno al retorno de CM Punk a WWE existe. Y muchos están compartiendo mensajes negativos. A ellos se dirige Mickie James en su reciente aparición en Busted Open Radio. La luchadora de IMPACT tiene una muy buena relación con el Best in the World desde hace muchos años y ha querido salir en su defensa.

► Mickie James defiende a CM Punk

Sobre su amistad con CM Punk: «Tengo una relación diferente con Punk porque lo conozco desde hace mucho tiempo. Lo conocí en Ring of Honor cuando estábamos juntos allí. Lo conocí cuando llegamos a TNA juntos al principio, y estábamos en The Gathering con Raven y todas esas cosas. Y luego, adelante, estábamos en OVW, y luego viene a OVW, y luego nuestros debuts en televisión. Debutamos juntos en Sunday Night Heat.»

Sobre cómo Punk tiene una actitud desafiante: «Conozco a Phil Brooks desde hace mucho, mucho tiempo, así que siento mucho cariño por él. Siento que todos, en este punto, hemos crecido en el negocio. Tal vez tengo una comprensión diferente de dónde viene a veces. Creo que a veces da la impresión de tener una actitud desafiante hacia mucha gente, pero también exige lo mejor de sí mismo. [CM Punk] no juega al juego de decirle a la gente lo que quieren escuchar.»

Mickie James y CM Punk trabajaron varias veces juntos en TNA antes de reencontrarse años después en WWE, donde también iban a hacerlo. De hecho, debutaron juntos en un evento no televisado en 2005. Pero el plan que había para ellos nunca se llevó a cabo. Al final únicamente estuvieron juntos en una lucha en la que unieron fuerzas contra Layla y William Regal en el Monday Night Raw del 2 de febrero de 2009. El año pasado, la luchadora daba detalles del final de su alianza en WWE:

“Se suponía que debutaría antes y fue con CM Punk como su mánager el domingo [Night Heat]. Estaba tan devastada en ese momento cuando Hunter (Triple H) dijo: ‘Me gustan los dos. Simplemente no lo veo juntos’.

«Llenaron ese lugar con algunas repeticiones de algo más que sucedió en Raw con Rhyno o algo así. Estaba tan devastada en ese momento, pero luego dije: ‘¿Qué tan diferente sería mi carrera si mi introducción al Universo WWE fuera en Sunday Night Heat, como mánager de CM Punk?’.

«¿Hubiera sido genial? Probablemente, sí, pero no habría sido lo que Trish y yo teníamos, eso fue realmente especial y cambió el juego. Creo que realmente comenzó a ayudar a cambiar el guión para decir, bueno, bueno, las mujeres también pueden hacerlo. Fue una historia principal. Esa fue realmente una de las primeras que puedo recordar».