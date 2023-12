Jey Uso lo perdió todo cuando dejó The Bloodline -a sus hermanos, Jimmy Uso y Solo Sikoa, a su primo, Roman Reigns, la sabiduría de Paul Heyman, la marca SmackDown…- solo se tenía a él mismo, lo cual no es poco, y Cody Rhodes supo ver su potencial y darle una oportunidad en Raw. Desde entonces, los dos han sido muy cercanos, tanto formando equipo y siendo Campeones Indiscutibles de Parejas WWE, como amigos.

► Jey Uso habla de Cody Rhodes

En su reciente visita a WWE’s The Bump, le preguntaron al samoano acerca de esta alianza con The American Nightmare, que también lo ha ayudado a mantener el impulso individual que ha venido ganando desde su rivalidad con The Tribal Chief en 2020.

«Tengo un cariño especial por Cody Rhodes, todos lo saben. Esto fue hace casi una década; siempre trabajé con él y tenía una gran perspicacia para los negocios, al igual que su padre. Por eso me llamó, porque sabe que tengo mucho más para ofrecer.

«Realmente aprecio a Cody. Creo que nos hemos vuelto mucho más cercanos ahora que he estado en Raw. Perdí a mis hermanos, pero de alguna manera gané otro. Todavía estoy aprendiendo de él también. Al ver su posición ahora, solo quiero ascender también«.

Ahora cada uno está tomando su camino, Cody Rhodes rivalizando con Shinsuke Nakamura y Jey Uso haciéndolo con Drew McIntyre. Aunque esto puede que no dure mucho pues The Scottish Warrior luchará por el Campeonato Mundial de Peso Completo en el Raw del 1 de enero de 2024. En el reciente programa de la marca roja venció tramposamente a Jey. Es una incógnita qué va a seguir para este a continuación.