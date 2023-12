CM Punk no se molestó por su despido de AEW

«Algunos dicen que lo acompañaron para que dejara el recinto [cuando CM Punk visitó Raw en abril de este año], pero parece que Punk estaba intentando averiguar, ‘¿cómo puedo volver a mi casa, a WWE?’ (…)». Unos días atrás, Booker T compartía una reflexión especulando con que el mismo CM Punk buscó que lo despidieran de AEW para intentar volver a WWE.

► El adiós de CM Punk a AEW

Ahora, un informe de nuestro compañero Dave Meltzer da fuerza a esta especulación. No deja de serlo, podemos estar más o menos de acuerdo con ella, pero el WWE Hall of Famer solo está compartiendo su opinión. Dicho esto, el Editor en Jefe de WON señala en el Wrestling Observer Radio que el Best in the World no estaba molesto por su despido. Por otro lado, también aclara que, según le dijeron, no buscó que lo echaran.

«No estaba tan molesto cuando lo despidieron. Me dijeron que no estaba buscando que lo despidieran, pero tampoco estaba tan molesto por ser despedido.»

Viendo la situación de CM Punk ahora, ¿de qué manera podrían haberle ido mejor las cosas? No solo dejó un lugar donde muchos, incluyendo algunos de los nombres más importantes, no lo querían y donde no dejaba de tener problemas sino que volvió como una estrella a la empresa más grande del mundo de la lucha libre, donde tendrá la oportunidad de arreglar todo lo malo ocurrido en el pasado para acabar su carrera de la mejor de las maneras y entrar al Salón de la Fama.