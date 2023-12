Mickie James desaprueba el RKO de Orton a Nick Aldis

En el episodio de SmackDown del 1 de diciembre, el Gerente General de SmackDown, Nick Aldis y su par en Monday Night Raw, Adam Pearce estaban tentando a Randy Orton para que se uniera a la marca que representan. Después de elegir SmackDown, Orton le dio un RKO a su nuevo jefe. El pasado viernes, Orton pagó su multa de 50 mil dólares y adelantó otros 50 mil dólares, «para la próxima vez» en que The Viper decida atacar a Aldis.

► Mickie James, con sentimientos encontrados

Mickie James no estaba muy contenta con lo que le sucedió a su esposo, la semana pasada en SmackDown, gracias al RKO de Randy Orton. La ex Campeona WWE compartió sus pensamientos sobre el ataque en el último episodio del podcast Busted Open Radio.

«No lo entiendo. En realidad, estoy un poco decepcionada. Estaba molesta, aunque es muy al estilo Randy, ya sabes, debería haberlo visto venir. Nick, de verdad, sabes que solo estaba tratando de hacer buenos negocios. A todos les encantó, aparentemente, pero yo estaba molesta porque, ya sabes Sentí que estaba emocionada de ver a Randy de regreso; incluso ayudé a pensar en una gran idea para la camiseta de ‘Randaddy’. Pensé que todo iba a terminar; pensé que íbamos a ganar mucho dinero juntos. Iba a ser genial, pero luego le propina a mi marido un RKO después de firmar el papeleo. No sé por qué. ¿Por qué no se lo aplicaste a Adam? Debería darle RKO a Adam».

La ex campeona WWE notó más tarde que en el momento del ataque, Aldis llevaba un traje «caro» hecho a medida y no estaba contenta de que este se rompiera. En todo caso, parece que la historia entre The Viper y el Gerente General de SmackDown está lejos de terminar.