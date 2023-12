Mickie James prevé una traición en Damage CTRL

Damage CTRL fue formado inicialmente por Bayley, Dakota Kai e IYO SKY. A ellas se sumaron recientemente Kairi Sane y Asuka. La facción es más fuerte que nunca. Además, The Genius of the Sky es la actual Campeona WWE. Obviamente, existen varias maneras de que estén en una mejor posición, pero no mcuhas, están en lo más alto de la división femenil de WWE.

► ¿Damage CTRL contra Bayley?

Dicho esto, Mickie James tiene una mala predicción para ellas, concretamente para The Role Model. Mientras hablaba recientemente en Busted Open Radio, la exWWE ahora en IMPACT adelantaba que sus amigas van a traicionarla. Ello como consecuencia, o al menos esto sería una parte importante, de su derrota en la lucha WarGames de Survivor Series.

«Me interesa ver cómo va a resultar esto. ¿Habrá tensión dentro de Damage CTRL? Siento que Bayley ha sido un poco excluida, aquí y allá. Tal vez ella no lo vea, pero yo sí lo percibo… Creo que Kairi, IYO y Asuka van a darle completamente la espalda a Bayley. Lo que me intriga es ver qué va a hacer Dakota y dónde se posicionará en todo eso. Esa es mi opinión. Cuídate las espaldas, Bayley.»

Una traición que podría ser realmente interesante y que plantería unas cuantas preguntas cuya respuesta también lo sería:

¿Bayley volvería a ser babyface después de tantos años y de haberse consolidado como heel?

¿En la traición entrarían también Dakota Kai e IYO SKY? No tendría sentido de otra manera, o al menos con las dos, no se van a quedar solas Asuka y Kairi Sane. Aunque, curiosamente, ambas formaron en el pasado el exito The Kabuki Warriors.

Si solo sale The Role Model de la facción, ¿habría una nueva líder? ¿Daría un paso adelante Dakota Kai habida cuenta de las dificultades de sus amigas para hablar en inglés?

¿Iría Bayley en ese caso a por el Campeonato Femenil WWE?

¿Ganará Bayley el Royal Rumble para tener esa oportunidad en WrestleMania?