JD McDonagh apunta al Campeonato Intercontinental

«Ha sido uno de los ascensos más impresionantes, creo, desde NXT, y realmente no me lo esperaba. (…) Pero probablemente será un jugador de alto nivel para la WWE en algún momento«. No hace mucho, Cody Rhodes predecía que JD McDonagh podría ser una Superestrella importante en el futuro. Una buena manera de perseguir ese objetivo, es ganar un título. En el elenco principal, porque el luchador irlandés fue Campeón de Peso Crucero NXT durante 439 días.

► JD McDonagh busca el oro

Y hablando recientemente en Irish Wrestling and Entertainment puso en su punto de mira el Campeonato Intercontinental de Gunther, ateniendo a que ambos se conocen, como compañeros y como oponentes, desde los tiempos de ambos en la escena independiente del Reino Unido. Además, también tuvieron su historia en NXT UK. McDonagh habla de todo ello cuando le preguntan si ganar un cinturón podría ser su próximo paso.

«Oh, créeme, eso no ha pasado desapercibido para mí, todos lo han mencionado y creo que ese es el próximo logro que busco. Quiero asegurarme de que todos en el Día del Juicio estén vestidos de oro.»

«Escucha, sé que vencí a WALTER (OTT Scrappermania 5), pero Gunther parece ser otra bestia, es alguien que ha elevado su nivel nuevamente. Sería interesante desafiarme a mí mismo y comprobar si estoy tan bueno como lo estaba entonces.»

Han sido 7 las veces que JD McDonagh y Gunther han compartido el encordado hasta ahora:

OTT A Haven For Monsters 2018 : Low Ki y WALTER vencieron a The Killer Product (David Starr y Jordan Devlin)

: Low Ki y WALTER vencieron a The Killer Product (David Starr y Jordan Devlin) OTT Wrestlerama 2 : WALTER derrotó a Jordan Devlin para ganar el Campeonato Mundial OTT

: WALTER derrotó a Jordan Devlin para ganar el Campeonato Mundial OTT TNT Summer Explosion 2018 : Jordan Devlin venció a WALTER y Joseph Conners para ganar el Campeonato Mundial TNT

: Jordan Devlin venció a WALTER y Joseph Conners para ganar el Campeonato Mundial TNT TT Redemption : Ringkampf (Timothy Thatcher y WALTER) derrotaron a David Starr y Jordan Devlin

: Ringkampf (Timothy Thatcher y WALTER) derrotaron a David Starr y Jordan Devlin OTT ScrapperMania 5 : Jordan Devlin derrotó a WALTER para recuperar el Campeonato Mundial OTT

: Jordan Devlin derrotó a WALTER para recuperar el Campeonato Mundial OTT WWE NXT UK #40 : WALTER venció a Jordan Devlin

: WALTER venció a Jordan Devlin WWE Live: WALTER venció a Jordan Devlin para retener el Campeonato NXT UK