Eric Bischoff admite que en un primer momento estaba furioso con el regreso de CM Punk a WWE. Puede resultar sorprendente porque recientemente estuvo hablando de que esta segunda etapa del luchador en la empresa puede ser mejor que la primera o que quiere verlo contra Steve Austin. No obstante, en el mismo episodio de Strictly Business reconocía también ese pensamiento inicial sobre el Best in the World.

► Bischoff, furioso por CM Punk

«Estaba furioso. Porque, como dos semanas antes, hice otra apuesta estúpida con Conrad en ’83 Weeks’ porque Conrad dijo que creía que veríamos a CM Punk de regreso en la WWE antes de que termine el año. Y yo dije que no lo creo. No tenía sentido para mí. No lo necesitan en este momento. Survivor Series está agotado. Ya está generando un montón de expectación. ¿Dónde está el valor agregado ahora? No lo tiene.

«Es mi opinión sobre CM Punk, el artista, o Phil Brooks, el individuo. Me gusta dejarlo claro cada vez que hablo de él. No lo conozco. Nunca he tenido una conversación con él. No sé cómo es más allá de lo que vemos y escuchamos públicamente. Pero solo porque la WWE esté tan increíblemente candente en este momento que no hay agujeros en su plantilla, no hay una necesidad. No es como un equipo de la NFL que necesita una mejor línea ofensiva. Tenemos que encontrar a ese tipo que puede ser nuestro ancla. No había agujeros.

«Entonces, si vas a apretar el gatillo y traer a un tipo tan polémico como Punk y que ha hecho un gran trabajo manteniéndose en primera plana en términos de controversia, ¿por qué usarlo en una noche cuando no lo necesitas? Conrad, por otro lado, estaba allí negociando por los derechos de televisión para Raw. Y tal vez ese nivel adicional de charla. Nuestra reacción y revuelo en la lucha libre en internet y la llegada de Punk. Tal vez eso sería suficiente para cerrar un trato. Si había uno sobre la mesa. Todavía no pensaba que fuera así. Que sucedería, especialmente en Survivor Series. Así que aposté una vez más con Conrad.

«Conrad fue muy rápido para aprovechar la oportunidad. Y dijo, si estás tan seguro de ti mismo, ¿por qué no apuestas conmigo? Apuesto a que él estará allí. Tú dices que no estará. Si tengo razón, te afeitas la cabeza de nuevo. Y ni siquiera lo pensé. Simplemente dije que sí porque estaba convencido de que no iba a suceder. No tenía sentido para mí. En cuanto al momento, simplemente no tenía sentido. Así que mi reacción inicial fue aquí vamos de nuevo. Tendré que sentarme en el medio del ring en algún lugar, probablemente en un evento importante en enero. Y afeitarme la cabeza una vez más. Y me estoy cansando de esto.»