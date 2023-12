No hace falta ser un «hater» oficial de CM Punk como es Eric Bischoff para estimar que realmente WWE no necesita al «Best in the World», aunque suponga una buena aportación, revelada hace hoy una semana durante el epílogo de Survivor Series: WarGames.

Y en juicio algo más interesante, Bischoff apuntó que Punk se encuentra ante su última oportunidad para quedar en los anales de la industria.

«Si yo fuera CM Punk y me levantara y tuviera esta conversación conmigo mismo, miraría al calendario y diría: ‘Espera un momento. Me quedan tal vez tres años. Podría ganar mucho dinero y de paso irme por todo lo alto, acabar mi carrera de forma positiva en vez de negativa’ . Si Phil Brooks es esa clase de persona, y primeramente, reconoce que al menos es responsable al 50%, o más, por la manera en que ha actuado […] Podría estar muy bien. Podría ser genial para WWE. Podría ser genial para él si está dispuesto a hacerlo. Si no, se irá diluyendo y acabará siendo una estrella de culto y nadie lo recordará de aquí a 10 años ».

Pero el bueno de Bischoff se muestra ahora inusualmente positivo ante la vuelta de CM Punk a WWE, comentando este asunto con Jon Alba en el podcast Strictly Business. Bischoff hace una curiosa valoración de lo que podría dar de sí este «Second Coming» de Punk.

Sobra recordar lo que dio de sí la primera etapa de Punk. Tanto sus éxitos, especialmente en la forma de su longevo reinado como Campeón WWE, como su abrupta salida, son memoria indeleble no sólo en la historia reciente del Imperio McMahon, sino en la lucha libre estadounidense.

