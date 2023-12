«CM Punk fue sincero en WWE RAW», apunta Booker T

Muchos han señalado que la promo de bienvenida de CM Punk en WWE RAW no fue sincera, aludiendo a frases como «he vuelto a casa». Algo similar comentó cuando se presentó por primera vez en AEW, haciendo referencia a su regreso a la lucha libre profesional, en lo que era una crítica al entretenimiento deportivo de su actual compañía. Además, ¿no estaría diciendo lo mismo si volviera a ROH, el que también fue su hogar? Pero Booker T cree que sí, como expone en The Hall of Fame.

► «CM Punk fue sincero en WWE RAW»

«Dije que la promo de regreso de CM Punk en AEW no fue la mejor que he visto; podría haber tenido más profundidad. Mucha gente me criticó por eso, ya que no dije ‘fue la mejor promo del mundo, ¡fue una bomba!’ En la promo del lunes por la noche, sentí sinceridad. En algunos momentos, CM Punk se dejó llevar un poco, casi emocionado.

«Sé esto: cuando dejas una empresa y regresas, te preguntas cómo te recibirán los fanáticos. Te preguntas si te abuchearán fuera del edificio. Simplemente no lo sabes. Para CM Punk, su partida fue muy polarizante, y luego regresó. Incluso en Chicago, podría haber sentido la incertidumbre preguntándose: ‘¿Cómo será?’ Salir sin esa zona de confort en Chicago el lunes, preguntándose: ‘¿Cómo reaccionarán?’ Y luego, recibió una ovación impresionante. Eso deja huella.

«La promo que hizo parecía genuina, como si estuviera hablando desde el corazón. Aunque parecía tener algunas notas escritas, en ocasiones olvidó el guión y simplemente se dejó llevar por la emoción. Para mí, no fue la típica ‘promo’ de ‘Voy a derrotar a todos en el vestuario’, que a veces busco. No fue eso».