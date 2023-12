La empresa de lucha libre independiente, Freelance Wrestling, presento su evento Three Counts At Freelance, el cual tuvo lugar el 9 de diciembre desde The Logan Square Auditorium en Chicago, Illinois. El evento fue transmitido en vivo por IWTV.

Freelance Wrestling es una promoción independiente de lucha libre profesional con sede en Chicago, Illinois. Son conocidos por su enfoque único e innovador de la lucha libre, presentando una lista diversa de luchadores talentosos y emocionantes combates.

► Resultados Freelance Wrestling

Scramble Match: Darius Latrell venció a Wind Dragon, Robbie Reeves, Alfonso Gonzalez, Danni Bee, y Laynie Luck Freelance Underground Championship Match: Dan The Dad venció por descalificación a Shane Mercer Allie Katch venció a GPA IWTV Independent Tag Team Championship Match: Miracle Generation (Dustin Waller & Kylon King) retuvieron ante Bang and Matthews (Davey Bang & August Matthews) Koda Hernandez venció a Koko Lane Freelance Wrestling Legacy Championship match: Darin Corbin retuvo ante Chico Suave Freelance Wrestling World Championship match: Storm Grayson retuvo ante Sandra Moone