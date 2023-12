El campeón del peso welter de la UFC, Leon Edwards, cree que las recientes victorias de Colby Covington son débiles.

Edwards (21-3 MMA, 13-2 UFC) buscará su segunda defensa del título cuando se enfrente a Covington (17-3 MMA, 12-3 UFC) en la pelea estelar del UFC 296 el 16 de diciembre en Las Vegas.

Las victorias más recientes de Covington han sido sobre Jorge Masvidal, Tyron Woodley y Robbie Lawler, todos ellos ya no luchadores en activo de la UFC.

«Como he dicho, esta es su cuarta oportunidad por el título (nota del redactor: en realidad es la tercera, las dos primeras fueron contra Kamaru Usman). Siento que él sabe que esta es su última«, dijo Edwards a UFC Europe. «En cuanto a lo que está en juego para mí, el tiempo que me llevó conseguirlo, así que siento que ambos tenemos mucho que demostrar ahí dentro. Así que estoy centrado al cien por cien en el mejor Colby. Sé que ha estado fuera durante casi dos años en diciembre.

«Pero, simplemente no puedo ver lo que va allí y lo hace. Yo he sido el activo. Soy el más joven. No ha vencido a nadie menor de 35, 36 años desde que no lo sé. Si juzgas sus victorias ante Robbie (Lawler), Woodley y Masvidal, se va a llevar una sorpresa total por lo que va a pasar la noche de la pelea».

Invicto en sus últimos 12 combates, Edwards no se deja intimidar por las payasadas de Covington. Promete acabar con él.

«Siempre está interpretando a un personaje, y algunas de las cosas que dice no tienen sentido para mí», dijo Edwards. «Me dijo: ‘Volveré por la guerra que hubo en Estados Unidos’. Y yo le dije: ‘Tío, ni siquiera sé de qué estás hablando’«.

«Creo que ese tipo es un payaso. Pero estoy centrado en salir ahí fuera, derrotarle, defender mi cinturón por segunda vez y continuar mi viaje. Es sólo otro tipo que se interpone en mi camino, y voy a eliminarlo».

Edwards (21-3 MMA, 13-2 UFC) buscará su segunda defensa del título cuando se enfrente a Covington (17-3 MMA, 12-3 UFC) en la pelea estelar del UFC 296 el 16 de diciembre en Las Vegas.