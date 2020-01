El concepto de traición no es ajeno en la WWE, pero incluso hasta el fanático más experimentado de la lucha libre puede estar encantado o indignado cuando se produce una traición.

Al igual que en muchos eventos PPV, las traiciones en Royal Rumble son casi seguramente un hecho considerando que en una batalla campal cada luchador trabaja por sus propios intereses para buscar hacer historia, aunque igual pueden verse alianzas en el camino que pueden durar un cierto período de tiempo.

► Posibles traiciones en Royal Rumble 2020 que pueden darse este domingo

Dicho esto, al igual que ha ocurrido en el pasado, aquí hay cinco traiciones impactantes que podrían suceder en el Royal Rumble de este domingo (aunque no se descartan otras), y que a continuación repasamos sin ningún orden en particular:

5- Sonya Deville eliminando a Mandy Rose

Aunque ninguna de las dos está oficialmente confirmada, es posible que ambas participen en la batalla campal femenil, considerando que restan 26 cupos y ninguna de las dos tiene alguna otra lucha confirmada.

Ahora, ¿Qué pasaría si, Sonya Deville, que está claramente molesta por la atención que Mandy Rose ha estado prestando a Otis, es la que termina eliminando a su mejor amiga? Pero cuando ocurre esta traición, Otis está en primera fila para volver a atrapar a su amada y continúe ganándose su afecto.

No tengo idea de a dónde conduce esta historia, considerando que Heavy Machinery es un equipo como tal, y Tucker casi ha sido olvidado en toda esta saga; pero una cosa es segura es que hay una grieta entre Mandy Rose y Sonya Deville en el momento. Entonces, Sonya Deville sería una candidata muy probable para eliminar a Mandy Rose durante el transcurso del combate Royal Rumble y así continuar la posible separación entre ellas.

4- Buddy Murphy elimina a Seth Rollins

¿Cómo puede Buddy Murphy, que acaba de unirse a una facción con Seth Rollins y AOP, darles la espalda, considerando que ese movimiento fue un gran paso adelante para él?

La respuesta es bastante simple, es posible que Murphy solo utilice esta alianza como un trampolín para eventualmentee eliminar a su compañero Seth Rollins en el Royal Rumble, creando una enemistad que puede continuar hasta WrestleMania y más allá. Esta era una de las posibilidades que previamente analizamos sobre la reciente alianza entre Murphy y Rollins, aunque podría ser prematuro hacerlo en este evento.

La posible rivalidad entre Seth Rollins y Buddy Murphy, dos hombres que posiblemente sean dos de los mejores luchadores profesionales del mundo en este momento, hará que Buddy Murphy se convierta en una superestrella y también podría darle a Seth Rollins ese esquivo partido de 5 estrellas que todos sabemos que puede tener, pero que no ha tenido en mucho tiempo en este momento.

El final prematuro de esta alianza podría beneficiar a todas las partes.

3- John Morrison elimina a The Miz

Durante la semana pasada en SmackDown, vimos a John Morrison regresar al ring a lo grande después de obtener una victoria contra Big E.

Debido a que John Morrison es un fenómeno de la naturaleza, el público siempre lo animará si continúa luchando en el estilo que lo hace, sea rudo o no. Y así, el grupo de expertos en SmackDown podría desviarnos a todos al hacer que él sea el hombre que elimina a The Miz en el Royal Rumble.

A pesar de que Morrison vino directamente como aliado de The Miz y a competir en la división de parejas, la calidad y el antecedente reciente de Morrison bien puede dar para que reciba un impulso en solitario y no como comparsa de The Miz. Además, los buenos amigos siempre adoran elevarse unos a otros, y una rivalidad entre ambos bien puede ayudarles.

2- Alexa Bliss elimina a Nikki Cross

A pesar de que Alexa Bliss es una de las mujeres más populares de la WWE en este momento, simplemente no parece haber un papel para ella. Si bien puede ser una gran consentida del público, ha hecho su mejor trabajo como ruda. Además, muchos habían predicho cuando se emparejaron por primera vez, que nos dirigíamos hacia una disputa entre Alexa Bliss y Nikki Cross, aunque ambas han llegado a desarrollar su amistad fuera del ring inclusive.

Entonces, mientras Alexa Bliss y Nikki Cross podrían unirse por un tiempo en el Royal Rumble, para eliminar la competencia, y eventualmente Alexa podría ser la que elimine a Nikki Cross. Este podría ser el primer paso hacia un cambio a ruda, que podría agravarse en las semanas siguientes. Bliss realmente puede manejar a una multitud como ruda y estoy bastante seguro de que realmente podría elevar a Cross como una gran consentida cuando sea el momento adecuado.

Nikki Cross no está haciendo nada en absoluto, por lo que esta situación también podría beneficiarle.

1- Kevin Owens eliminando a Samoa Joe, o viceversa

Tan genial como Samoa Joe es como consentido del público, uno no puede evitar perder la orientación y recordar la intensidad que tenía como rudo. Su pareja con Kevin Owens es algo que entusiasma a los fanáticos, pero no sabemos por cuánto tiempo, especialmente si consideramos que fue retratado como alguien que no juega bien con los demás.

Debido a que el Royal Rumble es un entorno en el que cada hombre vela por sus mejores intereses, es posible que Kevin Owens es el hombre que elimina a Samoa Joe, aunque también puede darse lo contrario. Y esta traición, después de su corta amistad, podría ser el ímpetu que ambos ncesitan cambiar de rumbo en las semanas siguientes.

Lo anterior, bien podría llevar a una lucha entre Kevin Owens y Samoa Joe en WrestleMania, que es algo que tendrá a muchos fanáticos muy emocionados, considerando que ambos ya han rivalizado en el pasado, aunque no en WWE.

Estos son dos hombres, que también son ejemplares en el micrófono, ciertamente podrían hacer un gran trabajo y contar una gran historia, por lo que si uno de los dos elimina al otro en el Royal Rumble, sería bueno para los negocios. A diferencia de los casos anteriores, aquí cualquiera de los dos es capaz de encender la chispa.