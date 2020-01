Apenas unos días atrás nos retrotaíamos a 2004 para recordar los tiempos de Fandango en TNA. Antes de firmar con WWE, durante sus aventuras como joven luchador independiente, el ahora miembro de NXT (lesionado recientemente, podría estar un año fuera de acción) tuvo la oportunidad de disputar varios combates en la empresa que ahora es conocida como Impact Wrestling. No tuvo mucha suerte, o no quiso continuar trabajando allí, pero eso siempre quedará en su historial. Como la primera vez de Kevin Owens y Samoa Joe.

Ahora volvemos a dicho año para recordar la primera vez que estos dos luchadores, que se encuentran triunfando en Raw, se enfrentaron en un encordado en un mano a mano. Porque ese día cambió la carrera de KO. Por aquel entonces, él era una estrella emergente del panorama canadiense, mientras que su ahora compañero de vestidor era el Campeón Mundial ROH.

Owens acudió como invitado al reciente episodio del WWE’s The Bump y contó esto:

«Joe ha sido muy importante en mi carrera. La escena luchística de Quebec (provincia natal de KO) era muy cerrada, como una isla en el mundo de la lucha libre, y sigue siendo así. No muchos chicos de allí vienen a Estados Unidos a luchar y no he visto a nadie de Estados Unidos yendo allí. Entonces había una pequeña empresa que ahora no existe llamada Elite Wrestling Revolution y que realizaba shows en Quebec.

«En una ocasión decidieron traer a luchar a estrellas independientes de Estados Unidos y tuve que luchar con todos ellos porque entonces yo era un tipo importante en Quebec. Tuve que luchar contra Christopher Daniels, Steve Corino o Jerry Lynn. En ese momento, Samoa Joe era el Campeón Mundial ROH. Pero yo no estaba demasiado familiarizado con la escena independiente, porque nada más que veía WWE. Solo sabía que Joe era un campeón.

«Un amigo mío me hizo un video con todos sus partidos y pude ver cómo luchaba, pero no se parecía a cómo lo hacía yo por cómo me habían entrenado. Aún así, sabía lo que la gente esperaba de ese combate con Joe. Yo mismo sabía que esperar pero… No sé si la gente ha visto los videos que están online. Era despiadado. Intenté luchar de tú a tú con él, pero no tenía ni idea de que la lucha libre podría ser así. Por decirlo de forma suave, me pateó el trasero pero bien.

«Para mí fue revelador. No conocía ese tipo de lucha libre. Fue como un rito de iniciación para mí. A partir de entonces empecé a trabajar más y más en la escena independiente y conocí a mucha más gente como él».