Chris Jericho: «Swerve Strickland es el adecuado»

Chris Jericho nunca ha dejado de aplaudir a Swerve Strickland. A primeros de 2023 decía: «(…) Leo las calificaciones de TV minuto a minuto cada semana para ver, ¿cómo me fue? ¿Cómo le fue a este tipo? ¿Quién está haciendo números todas las semanas? Puedes ver ese patrón de cuando él está, las calificaciones suben. Swerve Strickland es uno de esos tipos (…)». A finales del mismo año: «(…) Realmente disfruto trabajando con todos aquellos con los que no he trabajado antes. Creo que Swerve Strickland es increíble (…)». Y el pasado mes de marzo:

«Soy un gran admirador de Swerve. Creo que eventualmente será nuestro Campeón Mundial. (…) Es un tipo que puede ser una súper estrella de crossover, que es exactamente lo que AEW necesita para llegar al siguiente nivel, alguien como Swerve o Will Ospreay que la gente no conoce realmente pero que tienen la apariencia, la singularidad, el carisma (…)».

Así que podíamos imaginarnos que «The Ocho» iba a estar muy contento cuando «The Realest» ganara el Campeonato Mundial de AEW, lo cual hizo en Dynasty, el mismo evento en que él consiguió el Campeonato FTW. Después del show, ellso y otros luchadores fueron vistos juntos y Jericho se tomó un momento para felicitar a Strickland:

«No cambiamos de manos el Campeonato Mundaial muy a menudo, a menos que sea el tipo absolutamente correcto. Él es la elección adecuada para el trabajo, tiene ese genial factor X, y si estuviera en la cima en AEW (como lo estoy), te pondría en cada maldito programa de entrevistas, te promocionaría de todas las formas posibles porque tienes lo que necesitamos, la capacidad de cruzar al mainstream, y estoy súper orgulloso de ti, amigo. Sabía que lo tenías desde el primer día.»

After giving this speech about Swerve at the post-Dynasty party, Jericho forgot the FTW title at the restaurant. pic.twitter.com/S1UnFXHzVB

— Triple H’s Thoughts 💭 (@TripleHHHPaulL) April 23, 2024