Chris Jericho se declara fanático tanto de Swerve Strickland como de Jade Cargill. De ellos estuvo hablando el que fuera Campeón Mundial AEW o Campeón Mundial ROH recientemente en WTF With Marc Maron en lo relativo a luchadores de All Elite Wrestling que tienen la capacidad de conectar con los fanáticos y de conseguir que la atención sobre el producto suba cuando están en pantalla. Obviamente, el mismo “Y2J” es uno de los más grandes del mundo en ese sentido. Por eso también tienen tanto valor sus comentarios sobre sus compañeros.

► Chris Jericho alaba a Swerve Strickland y Jade Cargill

“Si te colocan en esa posición superior y no consigues números y la gente no ve tus combates… las calificaciones de televisión son muy importantes. Leo las calificaciones de TV minuto a minuto cada semana para ver, ¿cómo me fue? ¿Cómo le fue a este tipo? ¿Quién está haciendo números todas las semanas? Puedes ver ese patrón de cuando él está, las calificaciones suben. Swerve Strickland es uno de esos tipos. No es una bonanza de índices de audiencia, pero cada vez que está, los índices de audiencia suben.

“Ellos [Strickland y Jade Cargill] son estrellas y quiero ver qué están haciendo. Eso importa. Si no haces números… mi jefe, Tony Khan es un fanático de los números. Si te ponen en esa posición y las calificaciones bajan, ya no estarás en esa posición. Eso es parte de eso. Tienes que conectar y la gente tiene que verte en la pantalla. Si no, no estarás en la pantalla en esa posición, o tal vez no estarás en el programa principal, estarás en el próximo programa. Eso también tiene niveles”.

¿Qué opináis de las palabras de Chris Jericho sobre Swerve Strickland y Jade Cargill?