Durante el más reciente episodio de AEW Dynamite, se hizo oficial que Chris Jericho y Kenny Omega retarán a Ricky Starks y Big Bill por el Campeonato Mundial de Parejas AEW en Worlds End el 30 de diciembre. Ninguno de los dos ha tenido este título antes. Los dos fueron Campeones Mundiales AEW y The Cleaner también Campeón Mundial de Tríos AEW.

► Los rivales que quiere Chris Jericho

Antes de ver cómo continúa la rivalidad y qué sucede en el último PPV de la empresa All Elite en 2023, le preguntaron a The Ocho por la posibilidad de enfrentar a Adam Copeland y Christian Cage en Dallas Morning News. Jericho aprovechó para señalar otros rivales que le interesan más bajo la premisa de enfrentar a quien todavía no lo ha hecho.

«No hay un plazo definido para lo que estoy haciendo. Entonces, realmente, probablemente no hay prisa. Tengo una opinión diferente. He luchado contra Adam Copeland tantas veces y contra Christian tantas veces que preferiría no enfrentarme a esos tipos. Quiero decir, obviamente, podríamos tener una gran lucha. Pero realmente disfruto trabajando con todos aquellos con los que no he trabajado antes. Creo que Swerve Strickland es increíble. Creo que Mark Briscoe es increíble, solo por mencionar a algunos tipos con los que nunca he subido al ring. Ambos serían muy divertidos de tener luchas. Así que creo que ahora mismo, es un lugar genial para estar pensando».

«Pero tenemos muchas cosas en marcha con los Golden Jets con Big Bill y Ricky Starks, y Will Hobbs y Takeshita. Me encantaría tener una lucha con FTR. Eso sería genial. Nunca he tenido una lucha de equipo contra ellos antes. Creo que Jets contra FTR sería increíble. Así que hay muchas luchas en el tintero que podríamos tener Kenny y yo antes de decidir dar el siguiente paso».