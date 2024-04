Randy Orton rechazó la nueva versión de Voices

Como lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, la banda Def Rebel, que se encarga de crear los temas de entrada de las Superestrellas WWE, y que ha sido muy criticada por los fanáticos por su falta de creatividad y porque muchas de sus canciones suenan de forma similar, al igual que ocurría con CFO$, decidió crear una nueva versión, un remix de la reconocida canción Voices de Randy Orton, que hizo Rev Theory en su momento.

Esta nueva versión se esperaba que fuera utilizada por Orton en su regreso a WWE, o en su lucha de regreso en Survivor Series 2023, sin embargo, esto no ocurrió y sonó la música tradicional de Orton, la Voices de Rev Theory.

► Por esta razón Randy Orton no usó el nuevo remix de Voices por Def Rebel

Ahora, Corey Brennan de Fightful Select ha podido revelar la razón por la cual no se usó la nueva versión de Def Rebel. Y la razón es muy simple: en menos de 10 minutos, luego de escuchar la canción, Randy Orton, Triple H y Michael Hayes la rechazaron. Esto fue lo que dijo Brennan:

«Lo único que puedo confirmar ahora es que cuando Randy Orton regresó, consideraron cambiar su música. En ese momento no pude averiguar quién la produjo, se suponía que era un remix de Voices producido por Def Rebel.

«Vi a alguien decir en Twitter ‘Randy probablemente se dio vuelta y dijo que eso no funciona para mí, hermano’. Eso es básicamente lo que sucedió. Randy no estaba de acuerdo con ese tema. Estaban Randy, Triple H y Michael Hayes cuando lo escucharon. Lo reprodujeron y en menos de 10 minutos de ser reproducido, una de mis fuentes dijo ‘Sí, eso no se usará'».

Sin duda alguna, esto es un mensaje de alerta para la banda Def Rebel y WWE. Recientemente, se hizo viral en Twitter un hilo en donde se burlaban de las canciones de la banda.