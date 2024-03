Chris Jericho: «AEW necesita a Swerve Strickland»

Chris Jericho prevé que un día Swerve Strickland va a ser Campeón Mundial de AEW. «The Ocho» fue el primer monarca de la casa Élite.

Precisamente, «The Realest» está persiguiendo a Samoa Joe, el actual dueño del título después de que este lo defendiera ante él y Adam Page en una triple amenaza en Revolution.

«Soy un gran admirador de Swerve. Creo que eventualmente será nuestro Campeón Mundial. Es solo cuestión de tiempo en este punto. Tiene el factor de genialidad. Es nuevo, es fresco, sabe hablar, se ve genial. Es un tipo que puede ser una súper estrella de crossover, que es exactamente lo que AEW necesita para llegar al siguiente nivel, alguien como Swerve o Will Ospreay que la gente no conoce realmente pero que tienen la apariencia, la singularidad, el carisma. No estoy hablando solo dentro del ring, estoy hablando fuera del ring. Eso es lo que es la lucha libre. Te conviertes en una estrella mainstream y construyes la empresa. Mira a todos los chicos que han hecho múltiples cosas y han salido de la burbuja de la lucha libre y se han adentrado en el mundo mainstream. Eso solo hace que tu empresa sea más fuerte, te conviertes en una estrella más grande y tu empresa crece.»

Es de suponer que durante el episodio de Dynamite del 20 de marzo Strickland y Joe se verán las caras para continuar con su rivalidad y quizá se anuncie su lucha en Dynasty.

En el mismo programa, Chris Jericho y HOOK lucharán el uno contra el otro después de haber derrotado juntos a Gates of Agony el 13 de marzo.

THIS WEDNESDAY@CocaColaClsm | Toronto, ON#AEWDynamite LIVE 8/7c | TBS

‘Lionheart’ Chris Jericho vs. FTW Champion HOOK!

After teaming this past week on #AEWBigBusiness, ‘Lionheart’ @IAmJericho wants to see everything #FTW Champion @730HOOK can bring! pic.twitter.com/6PjJTPwxcv

— All Elite Wrestling (@AEW) March 14, 2024