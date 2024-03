Chris Jericho: «No veo razones para irme de AEW»

Siempre se piensa que un día volverá a WWE para una última aventura pero Chris Jericho no visualiza ahora mismo un escenario en el que abandone AEW. Lo explica en su reciente entrevista con Gabby AF, en la que también hizo una declaración contundente diciendo que los luchadores que trabajan con él elevan su nivel. Curiosamente, algunos en la casa Élite están molestos con Mercedes Moné por decir que espera volver a su antigua compañía solo días antes de debutar en la nueva.

► Chris Jericho no se ve fuera de AEW

«No suelo pensar mucho en ese tipo de cosas, prefiero vivir el momento. Hablamos de tener 33 años en la lucha libre y pienso, ‘¿En serio?’ No se siente así porque todavía puedo tener la mejor lucha en cualquier programa. No todas las noches, pero hace unas semanas, luché contra Takeshita [Konosuke Takeshita] en Dynamite y fue la mejor del show. Todavía hay grandes momentos para Jericho y muchas cosas que puedo hacer. No descarto nada. Para mí, la WWE no lo es todo. Fue genial estar allí, tuve 20 años increíbles, pero he tenido casi cinco años geniales en AEW. Me encanta trabajar aquí. Me encanta trabajar con, ni siquiera para, con Tony Khan.

«La WWE es un animal completamente diferente ahora que cuando me fui en 2017. Han pasado seis años. No es algo en lo que realmente haya pensado mucho. Me gusta estar al tanto de lo que está sucediendo, el revuelo que hay, pero también me gusta mi empresa y ayudé a fundar AEW. Realmente no veo ninguna razón por la que querría irme en este punto. Nunca digas que no lo haría, pero no tengo planes de eso. Me gusta estar aquí y me gusta la gente con la que trabajo. Disfruto venir a trabajar todas las semanas, lo cual no siempre fue el caso en la WWE, y es extraño cómo es el caso aquí, pero es una vibra diferente y me divierto mucho aquí en AEW.»