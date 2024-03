Un reciente comentario de Mercedes Moné no gustó en AEW

Días antes de su debut oficial bajo los focos de AEW, bajo entrevista con el podcast Kid Rocks de Evan T Mack, Mercedes Moné hizo una confesión que no resultó demasiado sorpresiva.

No demasiado sorpresiva porque al fin y al cabo, casi todos los nombres relevantes que alguna vez dejaron WWE acaban regresando al gigante estadounidense. Y aunque Moné sea ahora «All Elite» y parezca comprometida con la causa, apenas tiene 32 años y dentro de la industria luchística resulta quimérico presagiar el destino de cualquier talento. Que se lo digan a CM Punk.

Y parece que aquellas palabras de Mercedes Moné tuvieron bastante repercusión. Esta semana, dentro del Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer revela lo siguiente.

«Respecto a WWE, ella dijo, ‘Sé que algún día volveré allí. Como dije, tengo muchos asuntos pendientes en muchos lugares’. Chico, esto enfadó a mucha gente. El tiempo dirá y sinceramente, ella debería tener siempre en mente la posibilidad de volver a WWE, pero decirlo días antes de empezar en AEW no fue el momento adecuado. Hay una realidad de que algunas personas consideran a AEW el lugar en el que quieren estar y algunos lo ven como el lugar donde ganar dinero hasta que los llamen para volver. El segundo grupo en general no ha hecho bien a la compañía. En su caso, negoció con ambas partes, WWE no le dio el dinero que quería y AEW sí. ¿Alguien imaginaría a Jade Cargill o Cody Rhodes diciendo que saben que volverán a AEW justo antes de su debut con WWE? Y si lo hicieran, ¿cómo creen que reaccionaría WWE? En su momento, ya se verá como termina la cosa, pero la gente que era escéptica ahora es más escéptica. Al final, si es un activo valioso para la compañía a largo plazo, nadie recordará esas declaraciones. Pero si no, todos las recordarán».