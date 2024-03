Corey Graves habla de Cody Rhodes en términos de la relación entre ambos, el duro trabajo del «American Nightmare» y el concepto «héroe».

Todo ello en el pódcast Short and to the Point mientras Cody está programado para luchar con Roman Reigns en WrestleMania 40.

► Corey Graves de Cody Rhodes

Sobre su relación con Cody Rhodes: «Cody es un tipo que conozco desde hace mucho tiempo. Obviamente, tenía una relación muy cercana con su padre, Dusty, en el ámbito profesional, pero conocía a Cody desde mis días como luchador de ‘NXT’ cuando tenía la oportunidad de participar en algunos de los eventos en vivo con el roster principal. Y Cody era alguien que a menudo se unía a mí en mi coche o me dejaba viajar con él.»

Sobre el arduo trabajo de Cody: «Cody es un tipo que trabaja a un nivel que no sé si alguna vez he visto, excepto tal vez en John Cena, para cuidar y proteger su relación con los fans. Porque cuando Cody dice que le debe todo al público y que hace todo por el público, no hay mentira en eso en absoluto.»

Sobre cómo Cody ha redefinido lo que significa ser un héroe: «Cody es el tipo que, no importa qué día de la semana sea ni en qué ciudad estemos, si Cody está allí, él es el último. Está firmando cada autógrafo, está estrechando cada mano. Realmente ha redefinido lo que significa ser un héroe en el 2024, en una era en la que durante las últimas dos décadas no pensábamos que fuera posible.»

Cabe mencionarse que Cody tendrá otra lucha en WrestleMania, será junto a Seth Rollins contra el mismo Roman y The Rock en la Noche 1.

Pero será en la de la Noche 2 cuando realmente tendrá la oportunidad de no solo de terminar su historia sino de convertirse en la nueva cara de la WWE.