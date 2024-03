Durante años, AEW ha destilado una imagen de «recicladero» para muchos «E-Drones», por ser refugio de luchadores que decidieron buscar una alternativa donde triunfar; caso de Chris Jericho, Jon Moxley o Bryan Danielson.

AEW y WWE llevan un lustro rivalizando, pero antes de las contrataciones de Will Ospreay, Kazuchika Okada y Mercedes Moné, nunca se había dado tan claramente una guerra de ofertas por agentes libres. La casa Élite era vista como una promotora incapaz de competir en tal sentido con el gigante estadounidense. Hasta ahora, cuando hemos conocido, por ejemplo, que Moné podría ser hoy la luchadora mejor pagada del mundo.

Ospreay, Okada y Moné constituyen, además de añadidos excelentes al elenco de AEW, símbolos de reimpulso en pos de «recuperar sensaciones», arrojando una imagen de grandeza perdida en los últimos dos años. De AEW depende sacar provecho y aprovecharlos debidamente.

Y alguien que quiso demostrar que fuera de WWE hay mucha vida, Chris Jericho, analizó bajo reciente entrevista en el podcast ‘Gabby AF’ las firmas de Will Ospreay, Kazuchika Okada y Mercedes Moné, mostrándose entusiasmado.

«Pienso que Okada es una gran estrella. Tiene la imagen, es un gran luchador. Obviamente, ha estelarizado muchas veces el Tokyo Dome y muchos shows de New Japan. Ya es una leyenda en su país. No me quiero imaginar lo que puede hacer en este país.

«Y lo mismo pienso de Will Ospreay, sólo piensa en todos los combates geniales que ha tenido. Si piensas qué es un combate de cinco estrellas o de cuatro, sólo tiene combates así. Estoy impaciente por verlo tener más aquí en AEW.

«Así que creo que los tres tomaron la decisión correcta, viniendo a una compañía que les permitirá conseguir lo que se proponen. Es apasionante para mí y apasionante para AEW».