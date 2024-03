Will Ospreay recuerda conocer a Vader: «Fue horrible»

De algún modo, y sin proponérselo, el último gran legado de Vader en la industria luchística pasó por impulsar el nombre de Will Ospreay.

Hace ahora casi ocho años, Ospreay y Ricochet se midieron en la vigesimotercera edición del Best of the Super Juniors, causando gran revuelo entre seguidores no familiarizados con un estilo acrobático hoy común —pero que realmente ya venía de lejos, si nos retrotraemos a la saga Tiger Mask–Dynamite Kid en los 80— y también entre compañeros de profesión ya veteranos.

Especialmente Vader, quien hizo de este Ospreay vs. Ricochet todo un momento pivotante para la lucha libre con sus airadas críticas en redes sociales que pusieron un debate sobre la mesa hoy desgraciadamente no superado. Y que propiciaron también un duelo contra Ospreay tres meses después en el evento RevPro Uprising, donde «Big Van» se llevó la victoria, aunque no la razón.

► El recuerdo de Will Ospreay

Muchos seguidores oyeron hablar de Will Ospreay por primera vez a raíz de aquella controversia con Vader y su duelo posterior, y durante su reciente entrevista ante los micrófonos del podcast ‘Talk Is Jericho’, «The Assassin» quiso mostrarse agradecido, aunque sin poder evitar cierto comentario sobre la actitud de Vader.

«Fue genial, pero acabó yendo a más, hasta el punto de que básicamente pensé que quería pelear conmigo. Y pensé, ‘¿Qué pasa aquí?’ Entonces entramos en una conversación grupal… y básicamente arreglamos el combate. Para mí fue una experiencia horrible porque no es el tipo más agradable del mundo, pero no quiero hablar mal porque murió y será el padre de alguien. Le deseo lo mejor a su familia, pero no fue muy agradable conmigo. «Echando la vista atrás fue divertido, es una buena historia para contar a tus hijos. [Vader] quería una cláusula de tres combates. Quería hacer tres combates. ¿Cuánta más historia podemos sacar de esto? Un combate, te pagan y a tomar por culo».