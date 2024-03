Durante el último episodio de Monday Night RAW, Cody Rhodes realizó una entrevista en el ring con Michael Cole durante la cual hizo de nuevo una emotiva promo hablando de completar su historia recordando que su padre, Dusty Rhodes, nunca pudo hacerlo. También habló sobre su madre, hermanos y esposa, y sobre cómo quiere terminar su historia por el bien de su familia, a quienes sí puede dedicarles su eventual triunfo.

► Vince Russo no quiere que Cody Rhodes termine su historia

Cody Rhodes fue bastante emotivo en su última promo realizada en WWE RAW y el ex escritor de la WWE, Vince Russo, se refirió a este segmento, criticándolo por haber llorado en vivo. Russo estuvo en el reciente Busted Open y explicó que que los fanáticos casuales, como él, no quieren ver llorar a los luchadores.

«Cody, haz terapia, hombre. Cada maldita semana, este tipo sale, hace promos, no puede terminar una promoción sin llorar. Aficionados a la lucha libre informal, no queremos ver a los luchadores llorar, hermano. Queremos ver hombres, queremos ver luchadores, queremos ver testosterona, hermano. No queremos ver bebés llorones tontos. «

«¿Qué, Cody? ¿Vas a darle a tu madre un premio por no ganar? ¿Y te vas a ahogar por eso?»

«Dave, te amo hasta la muerte, pero ¿cómo alguien puede ser fanático de este tipo como un técnico, hermano, llorando por un accesorio… Hermano, él mismo está convencido de que realmente va a ganar una lucha y tener una verdadera título y, ‘Le daré este título a mi mamá y a mi papá, aunque él no esté aquí, estará orgulloso’«.