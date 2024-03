Maxxine Dupri detalla cómo fue que llegó a WWE

Maxxine Dupri hizo su debut en el ring durante el año pasado como miembro de Alpha Academy, saltándose su paso por NXT, lo cual ha generado algunas críticas y abucheos del público por cuanto su desempeño en el ring ha sido cuestionado. No obstante, ha podido formar parte de algunos segmentos entretenidos junto a Chad Gable, Otis y Akira Tozawa, y constantemente ha estado entrenando con Gable y en el WWE Performance Center para pulir sus habilidades en el ring.

► Maxxine Dupri quería convertirse en luchadora

Durante una entrevista reciente en «Insight with Chris Van Vliet», Maxxine Dupri recordó cómo entró por primera vez en la lucha libre profesional. Según Dupri, amaba «Total Divas» y le encantó el programa antes de saber que se trataba de la lucha libre, aunque eventualmente terminó conociendo el deporte a través de su abuelo, que era un fanático de la lucha libre. A partir de allí, Dupri se convirtió en modelo, pero como aún tenía en su mente convertirse en luchadora, terminó aplicando para WWE, explicando el proceso por el que tuvo que pasar.

«Busqué en Google cómo presentar la solicitud, lo hice un par de veces y nunca escuché nada. Y luego terminé comunicándome con mi agencia de modelos. Dos semanas después recibí un correo electrónico informándome que tenía la prueba (con WWE) en Las Vegas».

«Fui una ex animadora de la NFL, fui al Super Bowl, perdí. Ex bailarina de la NBA, fui a las finales de la NBA, perdí. Y ya no dejo mis campeonatos en manos de hombres que no pueden hacer el trabajo, y es por eso que vine a la WWE: para conseguir mi propio campeonato«.