Maxxine Dupri es abucheada por el Universo WWE

Maxxine Dupri hizo su debut en el ring durante el año pasado como miembro de Alpha Academy; no obstante, la compañía prefirió que trabajar con ellos en el elenco principal en lugar de NXT, lo cual ha generado algunas críticas por cuanto su talento en el ring no está del todo pulido, siendo algo normal dentro de la curva de aprendizaje. No obstante, su interacción con Chad Gable, Otis y Akira Tozawa fuera del ring es una cosa totalmente distinta, ya que el grupo como tal es uno de los actos más entretenidos de la programación semanal.

► Varias Superestrellas salen en defensa de Maxxine Dupri

A pesar de que Maxxine Dupri todavía está en un proceso de aprendizaje en el ring, los fanáticos suelen ser muy implacables a veces. De hecho, surgió un video de un evento en vivo reciente de la WWE que mostró una respuesta abrumadoramente negativa de los fanáticos hacia Dupri mientras camina hacia detrás del escenario una vez que concluyó su combate. Esto es bastante raro, considerando que Maxxine ha trabajado últimamente en el bando bueno.

Al respecto, varias luchadoras han salido en defensa de Dupri, empezando por la Campeona Mundial Rhea Ripley, quien lamentó la reacción de los fanáticos en las redes sociales y compartió su esperanza de que la gente aprenda a ser más empática.

«Realmente desearía que algunos de ustedes fueran abucheados y ridiculizados ante el público por ser nuevos en su trabajo. Aprender y mejorar es parte del ser humano. Ser mejores como humanos«.

El vídeo ha provocado un intenso discurso en las redes sociales, mayormente de apoyo hacia Maxxine Dupri. Personas como Chelsea Green, Natalya y la estrella de AEW, Britt Baker, respondieron de manera favorable a lo dicho por Rhea Ripley, apoyando así a la causa de Dupri.

Maxxine Dupri ya ha luchado en televisión, logrando una victoria en un mano a mano contra Valhalla, aunque también fue apeleada en otro encuentro contra Rhea Ripley. Actualmente se ha mostrado con predisposición a seguir aprendiendo el oficio, y esperemos que la luchadora pueda superar esta adversidad.