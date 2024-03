Tony Khan quiere posicionar a Kazuchika Okada como uno de los mayores rudos de AEW y hacerlo un habitual de la televisión, junto a The Young Bucks.

Mientras, Will Ospreay promete ser el ariete en pos de que la empresa recupere sensaciones, dejando ya dos actuaciones de cinco estrellas.

Y por su parte, Mercedes Moné parece cargar con la tarea más complicada de todas: impulsar a la división femenil del producto, en demasía secundaria.

Durante su promo de presentación como «All Elite» el pasado miércoles, Moné dejó claras tales intenciones, así como en entrevista posterior con Sports Illustrated y en redes sociales, clamando por una «revolución global».

Horas atrás, mi compañera de SUPERLUCHAS Wendy Cervantes recogió unas declaraciones de Tommy Dreamer en las que este insta a AEW a trazar un manejo conservador para Mercedes Moné, dosificando mucho sus apariciones para hacerla lucir especial.

Pero parece que de momento, AEW no tiene tales planes, según revela Sean Ross Sapp de Fightful.

Para el miércoles en Dynamite hay anunciado segmento con Moné, y asimismo, un choque de duplas Toni Storm y Mariah May vs. Deonna Purrazzo y Thunder Rosa. Una disposición que por lo que comparte Sapp, se establecería como regular, hasta, suponemos, se produzca el debut competitivo de «The CEO».

THIS WEDNESDAY@CocaColaClsm | Toronto, ON#AEWDynamite LIVE 8/7c | TBS



After her epic debut on #AEWBigBusiness, we’ll hear from ‘The CEO’ @MercedesVarnado THIS WEDNESDAY on #AEW Dynamite LIVE from Toronto! pic.twitter.com/6aid7FJmJw