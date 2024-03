Riddick Moss revela un secreto con Bryan Danielson

Que Bryan Danielson esté luchando al nivel que lo está haciendo, o tan solo que tenga combates en la actualidad, es casi un milagro. Seis años después de que regresara a la acción luchística en 2018 el mundo se ha acostumbrado pero en 2016 anunció su retiro debido a problemas de salud especialmente relacionados con las conmociones cerebrales y pasó dos sin poder luchar y sin que se supiera si volvería a hacerlo. En aquella época, Riddick Moss estaba empezando a llamar la atención en NXT.

► El secreto de Riddick Moss

En realidad, ambos luchadores no han tenido demasiado que ver en la programación de la compañía antes de que Danielson se fuera a AEW en 2021 pero mientras «The American Dragon» estaba retirado para toda la industria y se preparaba para volver Moss lo estuvo ayudando a entrenar en secreto, como revela él mismo en una reciente aparición en una firma de autógrafos virtual en East Coast Autograph Auctions; él sería despedido en 2023 en medio de una serie de salidas y desde entonces no ha vuelto a la lucha libre.

«Cuando [Bryan Danielson] se retiró oficialmente, me llamaron al Performance Center para una misión super secreta, y era entrenar con él en el ring cuando a nadie más se le permitía entrar. Me hicieron jurar que guardaría secreto sobre eso. Debo decir que ese tipo es tan bueno como dicen. No podía creer lo bueno que era en el ring. Era simplemente tan fluido. Todo estaba exactamente donde debería estar. Era asombroso, así que me atribuiré el mérito de su regreso,» dijo Mike Rallis (nombre real de Riddick Moss) con una sonrisa.

