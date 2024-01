Riddick Moss no será recordado especialmente por nada de su carrera como Superestrella de WWE. Fue despedido cuando tenía todo por hacer. La empresa entendió que no iba a hacerlo y le rescindieron el contrato, como a muchos, cada uno con su motivo, en septiembre de 2023. Pero si realmente echamos la vista atrás sí que podemos hablar de su alianza con Happy Corbin como Madcap Moss, de cuando formaba equipo con Tino Sabbatelli en NXT, o de sus últimos trabajos con su pareja, Emma.

► Riddick Moss repasa su carrrera en WWE

Todavía no se sabe qué camino va a tomar a continuación pero seguimos enfocados en el pasado pues durante una reciente sesión virtual de firma de autógrafos en Captain’s Corner el luchador ha estado repasando algunos puntos de sus años en la compañía.

«La primera vez que me llamaron al elenco principal, fue con muy poca dirección. Fue más bien como si todo hubiera sucedido porque, en resumen, me llamaron porque no tenían nada para mí en NXT.

«Cuando subí, ese primer día no tenía idea de lo que estaba haciendo. Me dijeron, ‘Vas a estar con Mojo’, luego fui su guardaespaldas, y dos semanas después, le traicioné, luego hicimos una grabación muy divertida en una fábrica de juguetes, la fábrica de juguetes Funko, y básicamente no tenía ninguna dirección para mi personaje.

«Así que decidí ser un Campeón 24/7 arrogante y simplemente empecé a decir algunas cosas que diría en la clase de promos como Riddick Moss. Fue muy divertido, sentí que estaba construyendo un poco de impulso, y luego llegó la COVID y eso detuvo todo por un tiempo.»

«Luego regresé como Riddick Moss de Raw Underground, lo cual también fue muy divertido. Totalmente diferente a lo que estaba haciendo antes. Justo cuando eso empezaba a despegar, me rompí el ligamento cruzado anterior (ACL).

«Luego, cuando regresé más tarde, fue cuando tuve mucha dirección, eso fue Madcap Moss. Hubo mucha dirección, pero aún así tuve que hacerlo propio. Pero no te puedes imaginar cuánta diversión fue. Podía hacer lo que quisiera porque era tan absurdo.»