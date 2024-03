Konnan: «The Young Bucks estaban desconectados de AEW con CM Punk allí»

La reconocida personalidad de la lucha libre, Konnan, ha dicho en lam ás reciente edición de su podcast Keepin’ It 100, que considera que la fricción que tuvieron Matt Jackson y Nick Jackson con CM Punk tras bambalinas, hizo que The Young Bucks no pudiera desempeñar bien su papel tanto como luchadores en televisión como tras bambalinas como Vicepresidentes Ejecutivos en AEW.

► Konnan habla de los Young Bucks y su papel en AEW, tanto dentro como fuera de la TV

«Me gustan los Bucks. Personalmente, profesionalmente, muy fácil tratar con ellos. Son tipos muy creativos. Creo que, porque no he hablado con ellos en un tiempo, creo que cuando estaban con CM Punk, había mucha tensión, y estaban como, tal vez, desconectados mientras él todavía estaba allí, y no estaba haciendo realmente nada bueno. Porque los he visto en BTE, haciendo un montón de cosas divertidas.

«Y luego como villanos, ya sabes, andando por ahí con los trajes blancos, con la sangre… Pensé que eso era medio tonto. Algunas de las cosas que han hecho, como, ‘Oh, vamos a suspender a Hangman Page’. Bueno, gran cosa, es un villano. ¿Por qué alguien debería enojarse por eso? No sé, hermano, simplemente no parecen estar metidos en lo que están haciendo. No parecen estar interesados. Y deberían estarlo, porque Punk ya no está allí».