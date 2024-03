Drew McIntyre revela qué tanto poder creativo tiene en WWE

Drew McIntyre estuvo recientemente hablando con el video podcast Gorrilla Position, y allí reveló que tiene un gran poder creativo. De hecho, comparó su poder creativo en WWE a la libertad que tenía en sus días en la lucha libre independiente.

No solo tiene control a nivel de historias y rivalidades, sino que tiene control en algo que muchos luchadores de WWE quieren, y eso es, poder decir las promos a su manera, a su estilo, sin leer un guion, algo que desde que llegó Triple H al poder como Director Creativo de WWE, le ha permitido a muchos gladiadores. Estas fueron las palabras del ex Campeón WWE.

► Drew McIntyre habla de su poder creativo en WWE

«Estaba sintiendo lo que estaba pasando, lo que todos estaban pasando, esas emociones eran muy reales, pero llegó un punto en el que supe que teníamos que evolucionar. Como que simplemente ya no se siente adecuado, no puedo quedarme en el mismo lugar y salir al ring y la gente está como «Oh, ahí está Drew, amamos a Drew, hola Drew».

«Ahí vamos, pero es que es esto, es simplemente el mismo viejo Drew, mismo sombrero, espada y sonriendo y demás, y yo estaba como bien, tenemos que evolucionar, tenemos que añadir algunas capas, tenemos que cambiar las cosas y pasé por ese proceso de vale, soy viejo conocido, puedo ser colocado en cualquier lugar para ayudar a un talento, sabes, a elevarse, pasando entre las piernas, pero no está funcionando para mí, hermano. Como que no vine aquí para ser uno más, vine aquí para estar en lo más alto de la cartelera, hacer una verdadera diferencia en el espectáculo en general y no sentía que lo estuviéramos logrando.

«Estos últimos meses realmente me dieron esa oportunidad de ser el verdadero yo, mostrar lo que está pasando por dentro, contar cualquier historia, ya sabes, que estás sintiendo que puedes contar y las cosas son un poco diferentes. Puedes ir al pasado, puedes usar lo que quieras para ayudar a pintar tu cuadro y me dieron ese lienzo en blanco y he podido hacer con él lo que quiero, obviamente en colaboración con los escritores y nuestro equipo creativo es fenomenal, la forma en que organizan las semanas no puedo dejar de pensar en eso.

«Eso es lo genial de esto, piensan en el panorama general y hacia dónde vamos y cada semana puedo pintar mi lienzo para contar esa historia para llegar al Destino Final, me recuerda a mi carrera independiente donde finalmente me dieron plena libertad creativa porque básicamente era vas a ganar dinero y poder pagar tu casa y cosas así.

«En realidad nos reunimos y simplemente nos despidieron y no tienes nada y tiene que funcionar, sí, y aprendí, sabes, cómo sacar dinero, cómo estar en la cima, cómo encontrarme a mí mismo supongo y básicamente era todo mi esfuerzo todo el tiempo y ahora lo que estás viendo es una colaboración, pero son muy mis palabras al 100% y puedes sentirlo, puedes sentir que es real, puedes sentir que lo creo porque lo es, eso es tan bueno de escuchar, así que realmente te están dando la libertad».