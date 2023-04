Cartel provisional de Backlash 2023

Cuando Omos debutó sobre el elenco principal de WWE, algunos seguidores previeron un devenir no muy positivo para el nigeriano, recordando lo ocurrido con otros gigantes de la historia de la empresa, que tras un efecto novedad por su tamaño quedaron relegados a puestos de mitad de cartel o de la parte menos vistosa del mismo.

Y no pudimos evitar pensar en ello tras sus derrotas ante Braun Strowman en Crown Jewel 2022 y posteriormente ante Brock Lesnar en WrestleMania 39. Pero con todo, Omos sigue ahí, y luchará en el siguiente PPV de WWE, Backlash. Su rival, Seth Rollins, quien viene de derrotar a Logan Paul en “The Showcase of the Inmortals” y de hacer lo propio con The Miz en el Raw de la presente semana.

Como otros añadidos al cartel de Backlash confirmados ayer durante SmackDown, también tendremos dos choques titulares.

El primero, que ya dábamos por hecho, una defensa de Rhea Ripley del Campeonato Femenil SmackDown contra Zelina Vega, quien jugará en casa.

El segundo, una Triple Amenaza por el Campeonato de los Estados Unidos, entre Austin Theory (vigente monarca), Bobby Lashley y Bronson Reed.

Hasta el momento, se trata de unas concreciones poco inspiradas, que destilan cierto aire de programación de trámite para cumplir con un evento, sin embargo, importante para WWE por su regreso a Puerto Rico 18 años después y por tener a Bad Bunny de mediático anfitrión.

Backlash tendrá lugar el 6 de mayo desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot de San José (Puerto Rico). Seguidamente, su cartel actualizado.

🚨 @WWERollins goes head-to-head with @TheGiantOmos for the first time ever at #WWEBacklash in Puerto Rico! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/k2MGCuE7Vu