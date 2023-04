Oficial: Seth Rollins vs. Omos en Backlash

En una noticia de última hora, WWE ha anunciado oficialmente otro combate para su próximo evento premium, Backlash 2023. Se trata de un combate entre Seth Rollins y Omos. MVP, mánager del gigantón, ya había atacado a Puerto Rico y su gente, siendo allí en donde se realizará el evento.

🚨 @WWERollins goes head-to-head with @TheGiantOmos for the first time ever at #WWEBacklash in Puerto Rico! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/k2MGCuE7Vu

— WWE (@WWE) April 22, 2023