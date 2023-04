Dos semanas atrás, Zelina Vega comentaba con WrestleZone lo que supondría para ella, gladiadora de ascendencia puertorriqueña, competir en Backlash 2023.

«Pienso que lo sería todo para mí, porque no sólo sería un escenario perfecto, sinceramente, porque siempre digo que Rhea [Ripley] es mi rival ideal. Tendría mi choque David vs. Goliat en mi casa. A ver, tendría a mi familia allí. Tendría el apoyo de todos los que me han apoyado a lo largo de los años. Y luce como un escenario perfecto, ¿sabes?

«Entonces, ¿qué significaría? No tengo palabras porque no sé cómo describir lo mucho que significaría para mí. No tengo palabras para describir cuánto significaría para mí. Pero espero que si las estrellas se alinean de la manera correcta, pueda tener ese combate que tanto he estado esperando».