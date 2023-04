Sami Zayn: “The Bloodline se está desmoronando”

¿The Bloodline se está desmoronando? Es una interesante preguntar que hacerse. Obviamente, no ha sido bueno para la facción todo lo sucedido con Sami Zayn. Pero al mismo tiempo los samoanos se unieron contra él más que nunca, sin que hubiera dudas de Jey Uso. De la misma manera, The Usos perdieron el Campeonato Indiscutible de Parejas WWE. No obstante, Roman Reigns sigue siendo el Campeón Universal Indiscutible WWE. Nos la plateamos porque el antiguo Uce Honorario estuvo hablando de ello en WWE’s The Bump.

> “The Bloodline se está desmoronando”

“Soy de la opinión de que se están desmoronando [The Bloodline], y justo después de WrestleMania, pudiste verlo un poco más de cerca. Creo que se han reagrupado un poco, eso está claro. Realmente pensé que haríamos el trabajo de una vez por todas, que cuando derrotáramos a The Usos, Cody sería el próximo en vencer a Roman, y todo se derrumbaría. Hicimos nuestra parte, y Cody, por una variedad de razones, Cody no pudo irse con el título esa noche.

“The Bloodline pudieron mantenerse unidos para Roman esa noche. Creo que están contra las cuerdas, pero ahora los ves reagruparse y recuperarse. Son un poco más… tal vez peligroso no sea la palabra correcta, pero cuando hay esa desesperación, te vuelve un poco más peligroso. Por lo tanto, no están dispuestos a dejar que las cosas fluyan tan fácilmente, no están listos para irse tranquilamente a la noche, claramente. Vienen con todas las armas encendidas, y eso es algo de lo que preocuparse”.

¿Qué opinas de The Bloodline?