Santos Escobar tiene una petición para Logan Paul

La megaestrella de las redes sociales, Logan Paul, firmó recientemente un nuevo acuerdo con WWE y es una de las estrellas principales más importantes de la lista gracias a su valor mediático. Su último combate fue en la primera noche de WrestleMania 39, donde se enfrentó a Seth Rollins. Su marca de bebidas, Prime Hydrate, fue uno de los patrocinadores del evento y el socio comercial de The Maverick, KSI, estuvo en primera fila durante la pelea, donde se vistió con un traje azul de Prime, solo para recibir accidentalmente una plancha de Logan Paul.

El ex campeón de peso crucero NXT, Santos Escobar, envió un mensaje por Twitter a Logan Paul en las redes sociales en nombre de su hijo, haciéndole una petición especial.

El hoy miembro de LWO recurrió a su cuenta de Twitter para pedirle a Logan Paul que respalde a su hijo Luis porque está enganchado a las bebidas hidratantes Prime. La estrella de SmackDown adjuntó una foto del niño sosteniendo un paquete de la bebida.

Hey @LoganPaul … my son Luis wants an endorsement… the kid’s hooked on @PrimeHydrate pic.twitter.com/3IkjpLMLFs

— SANTOS ESCOBAR💀🇲🇽 (@EscobarWWE) April 20, 2023