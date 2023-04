Santos Escobar: “Queremos que Eddie Guerrero se siente orgulloso de LWO”

Tras un debut discreto en el roster principal, Legado del Fantasma ha logrado captar la atención del público gracias a su reciente cambio de actitud y alianza con el luchador legendario Rey Mysterio. Y ahora, junto al legendario enmascarado, han refundado la Latino World Order (LWO), una agrupación liderada por Eddie Guerrero en el pasado.

Mysterio regaló a los miembros de Legado del Fantasma unas camisetas de LWO, señalando qué juntos reformarían la facción. Desde entonces, Santos y sus compañeros han portado la camiseta en todas sus apariciones.

El mexicano estuvo reciente en The Bump, el programa de entrevistas de WWE, donde se mostró muy contento por ser parte de esta agrupación, la cual representa a los latinos de todas partes del mundo.

Además de ser un homenaje para Eddie Guerrero, LWO es un homenaje para todos los luchadores que fueron parte de esa agrupación hace varios años, uno de ellos fue Héctor Garza, con quien Escobar compartió mucho tiempo y con quien está muy agradecido.

“Por supuesto, Eddie. Pero si recuerdan, había muchos miembros allí, miembros importantes de la tradición de la Lucha Libre. Damián 666, Héctor Garza, quien para mí personalmente es una persona muy importante, que en paz descanse. Me ayudó mucho. Viajamos juntos, me enseñó muchas cosas. Fuimos campeones juntos en México. Entonces, ser parte de esta reencarnación, reforma, reagrupación de la LWO, es muy importante para mí porque puedo continuar con lo que hicieron y puedo ponerle mi propia salsa y mi propia sal y pimienta. Eso me encanta”