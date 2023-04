Cuando Trish Stratus sintió interés en Becky Lynch

Trish Stratus y Becky Lynch están rivalizando actualmente en la WWE después de que la miembro del Salón de la Fama atacara a Big Time Becks después de haber sido amigas durante varias semanas. Antes de continuar viendo cómo sigue esta historia, descubrimos cuando The Quintessential Diva empezó a sentir interés en trabajar con la guerrera irlandesa. Ella misma lo cuenta en After The Bell.

> Trish Stratus, interesada en Becky Lynch en 2022

“¿Sabía que iba a volver a la lucha libre? No, pero mantengamos la forma en el ring, mantengamos la condición, mantengamos el control del producto y observémoslo de cerca en caso de que haya un momento y se presente la oportunidad. Me interesé mucho en Becky Lynch el verano pasado cuando hicieron un evento en vivo en Toronto y tuvimos un intercambio de palabras. La gente estaba interesada y pensé: ‘Es interesante lo interesados que están en esto’. Hice una publicación justo antes de WrestleMania que decía: ‘Es genial’, Lita y Becky están mintiendo, ‘marchan a su propio ritmo’.

“Vi mucho de mí en Becky. Veo el impulso, la pasión y, sin lugar a dudas, no aceptaré nada menos que la excelencia. Eso es lo que hice. Lo veo en ella. Admiraba y amaba eso, pero luego estar con ella… Dicen que no conozcas a tus heroínas, no es que ella fuera mi heroína, yo debería ser su heroína. Yo estaba como: ‘Genial, está bien, genial’. Era demasiado y ella fue muy condescendiente en ese sentido. Esa nota final de, no ganamos ese combate, por alguna razón, y ella dijo: ‘Está bien, los conseguiremos la próxima vez’. Se sintió como el momento adecuado para entregar un mensaje“.

