LA Knight quiere ser Campeón Universal WWE pronto

Todavía queda por delante Backlash y Night of Champions pero muchos ya han comenzado a hablar de si LA Knight va a ganar el maletín de Money in the Bank en el Evento Premium del mismo nombre el 1 de julio. No faltan quienes lo mejor como la mejor opción posible y tampoco los que desean que gane el título mundial que actualmente está en manos de Roman Reigns. Sin hacer referencia al show, únicamente al campeonato, de ello estuvo hablando recientemente el luchador en KTAL NBC 6.

> El gran objetivo de LA Knight

“No solo busco que me convierta en campeón mundial pronto, sino que estoy buscando convertirme en el Campeón Universal WWE más temprano que tarde“.

Y cuando le preguntan por sus luchas de ensueño, señala al Jefe Tribal. Pero no solo a él ni tampoco solo a sus cinturones.

“Luchas de ensueño, piensas en personas del pasado que ya no luchan. Hay un par de ellos. Todos hablan de eso nuevamente, el Campeón Universal Indiscutible de la WWE, eso me hace mirar a Roman Reigns. Incluso Gunther, con el Campeonato Intercontinental. Austin Theory por el Campeonato de los Estados Unidos. Cualquiera de esos muchachos, a quienes podría quitarle una pieza de oro, ese sería el combate de mis sueños”.

LA Knight no ha ganado todavía ningún título actualmente vigente en la WWE, solo el Campeonato del Millón de Dólares. Antes, fue Campeón Mundial de Pareja NWA, Campeón Mundial de Parejas Impact o Campeón Mundial Impact.

¿Crees que LA Knight será Campeón Universal WWE?