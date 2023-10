Matt Hardy ve «inevitable» que él y su hermano reverdezcan viejos laureles con Adam Copeland y Christian Cage en AEW, ahora que el otrora Edge es nuevo «All Elite». Aunque los acontecimientos recientes, primeros para Copeland allí, no trazan tal escenario.

Este miércoles en Dynamite, Cage rechazó bruscamente la propuesta de «The Rated-R Superstar» de reunirse como dupla luchística, tras comprobar lo sucedido durante el epílogo de WrestleDream. Y ayer, en Collision, el 11 veces campeón mundial acabó tumbado por Luchasaurus y Nick Wayne, quienes también hicieron de las suyas contra Darby Allin, único aliado por ahora del «Ultimate Opportunist».

No obstante, Copeland podrá resarcirse el próximo martes en el especial AEW Dynamite Title Tuesday, porque se medirá a Luchasaurus. Y además, conocerá el porqué de las acciones de Cage, según el «Captain Charisma» expuso anoche. Si bien a estas alturas las explicaciones ya lucen un tanto tardías.

Se trata del más reciente anuncio sobre Dynamite Title Tuesday, show, como comentamos, a emitirse dentro de dos días bajo la misma franja horaria que NXT, propiciando una nueva batalla por los ratings entre AEW y WWE tras el fin de las «Wednesday Night Wars».

He aquí el cartel actualizado de AEW Dynamite Title Tuesday, que discurrirá desde la Cable Dahmer Arena de Independence (Missouri, EEUU).

The «Rated-R Era» continues on #AEWDynamite!



Adam Copeland @EdgeRatedR, in his first match in #AEW, faces off against former TNT Champion @Luchasaurus at #AEWDynamite Title Tuesday LIVE!



Don’t forget to set your DVR for THIS TUESDAY at 8/7c on TBS or Watch LIVE on the TNT App! pic.twitter.com/bcjI9AL89h